Медведчуку обрали запобіжний захід

https://racurs.ua/ua/n154578-medvedchuku-obraly-zapobijnyy-zahid.html

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Віктору Медведчуку, проросійському нардепу від ОПЗЖ й куму Володимира Путіна, котрого підозрюють у державній зраді, 13 травня обрали запобіжний захід. Суддя Печерського райсуду Києва В’ячеслав Підпалий відпустив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.

Таким чином суддя не задовольнив клопотання сторони обвинувачення.

Раніше у четвер столичний суд почав обирати запобіжний захід депутату Верховної Ради. Прокуратура просила арештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення застави — у понад 300 млн грн. Загалом політику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, 12 травня Медведчук отримав в Офісі генпрокурора підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Раніше президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та оточення.

За словами очільника Служби безпеки Івана Баканова, «гаманець» Медведчука — нардеп Тарас Козак, який володів заблокованими в Україні проросійськими телеканалами, нині перебуває на території Росії.