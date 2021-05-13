Сутичка на суді Медведчука — тітушки Киви видирали банер “Стус чекає”

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Ракурс

Сутичка під Печерським районним судом Києва, який обирає запобіжний захід проросійському політику Віктору Медведчуку, сталася 13 травня. Активісти намагалися повісити банер «Стус чекає: Медведчук підарешт», проте так звані тітушки нардепа Іллі Киви його видирали.

Тітушня не дає повісити банер під час суду над Медведчуком. Тітушки Киви агресивно «видирають» банер. Його вдалося врятувати в бою, — йдеться у Фейсбук-повідомленні сторінки «Рух опору капітуляції».

Також там вказали, що прихильників політсили ОПЗЖ біля суду все більше.

Зауважимо, що у четвер під суд стягнули значну кількість правоохоронців. Раніше до будівлі суду Медведчук прибув в компанії колег по партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, Іллі Киви та своїх адвокатів.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва почав обрання запобіжного заходу нардепу Медведчуку. Прокуратура просить арештувати його до 10 липня з альтернативою внесення застави — у понад 300 млн грн. Медведчуку загрожує до 15 років тюрми.

12 травня Медведчук в Офісі генпрокурора отримав підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Раніше президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та інших осіб.