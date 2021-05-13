Драка на суде Медведчука - титушки Кивы вырывали баннер о Стусе

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Ракурс

Драка под Печерским райсудом Киева, который избирает меру пресечения пророссийскому политику Виктору Медведчуку, произошла 13 мая. Активисты пытались повесить баннер «Стус ждет: Медведчук подарест», однако так называемые титушки нардепа Ильи Кивы вырвали плакат.

Титушня не дает повесить баннер во время суда над Медведчуком. Титушки Кивы агрессивно «выдирают» баннер. Его удалось спасти в бою, — говорится в Фейсбук-сообщении страницы «Движение сопротивления капитуляции».

Также там указали, что к зданию суда прибывают сторонники политсилы ОПЗЖ.

Отметим, что в четверг правопорядок близ суда контролируют значительные силы правоохранителей. Ранее в суд Медведчук прибыл в компании коллег по партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, Ильи Киви и своих адвокатов.

Напомним, Печерский райсуд Киева начал избрание меры пресечения нардепу Медведчуку. Прокуратура просит арестовать его до 10 июля с альтернативой внесения залога — более чем 300 млн грн. Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы.

12 мая Медведчук в Офисе генпрокурора получил подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц.