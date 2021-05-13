«Евробляхи» растаможат по льготным тарифам

https://racurs.ua/n154572-evroblyahi-rastamojat-po-lgotnym-tarifam.html

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Растаможка «евроблях» упростили в Украине — 15 марта Верховная Рада внесла изменения в законодательство и снизила штрафы за нерастаможенные транспортные средства. 12 мая президент Владимир Зеленский подписал законопроекты № 1402-IX и № 1403-IX, которые позволяют растаможить ввезенные в Украину автомобили по льготным тарифам.

Льготными тарифами смогут воспользоваться владельцы автомобилей, старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до 31 декабря 2020 года.

Формула растаможивания будет рассчитываться таким образом:

Ставка = Базовая ставка + Vе + Fе,

где базовая ставка будет зависеть от возраста автомобиля и составит:

Vе — ставка налога в евро, зависящая от обьема двигателя, которая составляет:

Fe — ставка налога, зависящая от вида топлива:

Таким образом, например, владельцу гибридного десятилетнего автомобиля с объемом до 2000 куб. см., стоимостью 5 тыс. евро, придется заплатить налог в размере всего 525 евро, что в 3,5 раз меньше действующей сейчас ставки.

Воспользоваться выгодным предложением можно будет в течение 180 дней со дня вступления в силу нового закона.

Для участников АТО и ООС льготные тарифы будут действовать 270 дней со дня вступления в силу изменений в законодательство.