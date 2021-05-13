«Євробляхи» розмитнять за пільговими тарифами

«Євробляхи» розмитнять за пільговими тарифамиhttps://racurs.ua/ua/n154572-ievroblyahy-rozmytnyat-za-pilgovymy-taryfamy.htmlРакурс
Розмитнення «євроблях» спростили в Україні — 15 березня Верховна Рада внесла зміни до законодавства та знизила штрафи за нерозмитнені транспортні засоби. 12 травня президент Володимир Зеленський підписав законопроекти № 1402-IX і № 1403-IX, які дозволяють розмитнити ввезені в Україну автомобілі за пільговими тарифами.
Пільговими тарифами зможуть скористатися власники автомобілів, старших п’яти років, що були ввезені на територію України до 31 грудня 2020 року.
Формула розмитнення розраховуватиметься таким чином:
Ставка = Базова ставка + Vе + Fе,
де базова ставка залежатиме від віку автомобіля і складе:
Vе — ставка податку в євро, що залежить від об'єму двигуна, яка складає:
Fe — ставка податку, що залежить від виду палива:
Таким чином, наприклад, власнику гібридного десятирічного автомобіля з об'ємом до 2000 куб. см, вартістю 5 тис. євро доведеться заплатити податок у розмірі всього 525 євро, що у 3,5 рази менше чинної ставки.
Скористатися вигідною пропозицією можна буде впродовж 180 днів з дня набрання чинності нового закону.
Для учасників АТО і ООС пільгові тарифи діятимуть 270 днів з дня набрання чинності змін до законодавства.