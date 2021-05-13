Коли почнуть шукати заміну Вітренку, розповів Єрмак послам G7

Єрмак заявив послам G7 про річний контракт Вітренка з “Нафтогазом”

https://racurs.ua/ua/n154577-koly-pochnut-shukaty-zaminu-vitrenku-rozpoviv-iermak-poslam-g7.html

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Андрій Єрмак, очільник Офісу президента України, 13 травня провів зустріч з послами G7 («Великої сімки»), Швеції та Європейського Союзу, де серед іншого сторони обговорили реформу корпоративного управління держкомпаніями в контексті ситуації з «Нафтогазом». Раніше західні партнери Києва вкрай негативно відреагували на ротацію керівництва енергокомпанії. У США дії Кабміну щодо заміни Андрія Коболєва на Юрія Вітренка назвали «прорахованим вчинком з використанням процедурної прогалини».

Водночас у четвер Єрмак повідомив послам G7, що сьогодні був підписаний річний контракт з новим головою правління «Нафтогазу» Вітренком.

А наступного керівника обиратимуть на прозорому конкурсі, який стартує через півроку. Коли почне працювати новий склад наглядової ради, автоматично розпочнеться підготовка до нового конкурсу щодо вибору голови правління, — йдеться у повідомленні Офісу президента.

Окрім цього, за словами Єрмака, усій наглядовій раді запропонують залишитися працювати «під гарантії збереження конструктивного діалогу» з Вітренком. Наглядова рада працюватиме до проведення нового конкурсу.

Нагадаємо, 29 квітня ЗМІ повідомили, що у Володимира Зеленського планували забрати 50 млрд грн, які НАК «Нафтогаз України» відрахувала в резерви на випадок, якщо боржники не розрахуються з компанією, й перенаправити ці кошти на потреби «Великого будівництва». Це нібито і спричинило звільнення голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва та призначення на його посаду Юрія Вітренка. Водночас скандальне рішення в уряді виправдовували збитками НАК «Нафтогазу» у 19 млрд замість обіцяних 11,5 млрд прибутків.

29 квітня уряд призначив Вітренка головою правління «Нафтогазу». Перед цим Кабмін без анонсу провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК «Нафтогаз України». Міністри розглянули звіт про діяльність компанії у 2020 році і звільнили Коболєва з посади голови правління, а також відсторонили наглядову раду «Нафтогазу». Коболєв повідомив, що «про „звільнення“ дізнався з новин» й не писав жодних заяв.