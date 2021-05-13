Караджич сидітиме у в’язниці Британії — Гаага

https://racurs.ua/ua/n154576-karadjych-sydityme-u-v-yaznyci-brytaniyi-gaaga.html

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Радован Караджич, екс-лідер боснійських сербів, якого трибунал ООН визнав винним у різанині в Сребрениці та облозі Сараєва під час війни в Боснії і Герцеговині 1992−1995 років, відбуватиме покарання у британській в’язниці.

Офіційний Лондон підтвердив, що 75-річний Караджич, якого міжнародний трибунал засудив до довічного ув’язнення, перебуватиме в одній із тюрем на території Великої Британії, пише «Голос Америки».

У 2016 році трибунал ООН визнав Караджича винним у масовому вбивстві 8 тис. мусульманських чоловіків та юнаків у Сребрениці. Окрім цього, під час обстрілів у Сараєво загинуло приблизно 10 тис. мешканців міста.

Спочатку його засудили до 40 років позбавлення волі, проте згодом змінили цей термін на довічне ув’язнення. Досі Караджич перебував у камерах тимчасового утримання в Нідерландах.

Водночас захисники екс-лідера боснійських сербів скаржаться, що у британських в’язницях його життю загрожуватимуть в’язні — ісламістські екстремісти.

Міжнародний трибунал ООН у Гаазі засудив десятки осіб за злочини, скоєні у колишній Югославії. Вони відбувають покарання у різних країнах Європи.

Джерело: «Голос Америки»