Караджич будет сидеть в британской тюрьме - Гаага

https://racurs.ua/n154576-karadjich-budet-sidet-v-britanskoy-turme-gaaga.html

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Радован Караджич, экс-лидер боснийских сербов, признанный трибуналом ООН виновным в резне в Сребренице и осаде Сараево во время войны в Боснии и Герцеговине 1992−1995 годов, будет отбывать наказание в британской тюрьме.

Официальный Лондон подтвердил, что 75-летний Караджич, которого международный трибунал приговорил к пожизненному заключению, будет находиться в одной из тюрем на территории Великобритании, пишет «Голос Америки».

В 2016 году трибунал ООН признал Караджича виновным в массовом убийстве 8 тыс. мусульманских мужчин и юношей в Сребренице. Кроме этого, во время обстрелов Сараево погибли около 10 тыс. жителей города.

Изначально его приговорили к 40 годам лишения свободы, однако впоследствии изменили этот срок на пожизненное заключение. До сих пор Караджич находился в камере временного содержания в Нидерландах.

В то же время защитники экс-лидера боснийских сербов жалуются, что в британских тюрьмах его жизни могут угрожать узники — исламистские экстремисты.

Международный трибунал ООН в Гааге приговорил десятки лиц за преступления, совершенные в бывшей Югославии. Они отбывают наказание в разных странах Европы.

Источник: «Голос Америки»