Судья в Киеве ответит за освобождение пьяных водителей от ответственности

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Судью в Киеве накажут за освобождение пьяных водителей от ответственности — Высший совет правосудия 12 мая вынес решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Печерского райсуда Светланы Смык.

Основанием для этого стало затягивание судьей сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях. Большинство случаев, когда дела закрывались в связи с истечением сроков привлечения к ответственности, касались нарушения ст. 130 КоАП, а именно вождение в пьяном виде.

Высший совет правосудия установил, что заседания по значительному количеству дел назначались после истечения трехмесячного срока привлечения к административной ответственности (с интервалами от двух месяцев до двух лет и двух месяцев).

В свою защиту судья Смык указывала, что в ее производстве в 2020 году находилось свыше 5 тыс. 10 дел, поэтому причиной несвоевременного рассмотрения дел является чрезмерная текущая нагрузка.

Несмотря на это, Дисциплинарная палата ВСП приняла решение о совершении судьей дисциплинарного проступка, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 106 закона «О судоустройстве и статусе судей» и привлекла ее к дисциплинарной ответственности в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу в течение одного месяца.

Стоит отметить, что Печерский райсуд столицы является одним из самых загруженных судов, так как в Печерском районе находится большинство государственных и правоохранительных органов. Данный суд допускает значительное затягивание сроков рассмотрения дел, что является причиной подачи жалоб на судей в Высший совет правосудия.