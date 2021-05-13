Суддя в Києві відповість за звільнення п’яних водіїв від відповідальності

Суддю в Києві покарають за звільнення п’яних водіїв від відповідальності

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За звільнення п’яних водіїв від відповідальності покарають суддю у Києві — Вища рада правосуддя 12 травня вирішила притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Печерського райсуду столиці Світлану Смик.

Підставою для цього стало затягування суддею термінів розгляду справ про адміністративні правопорушення. Більшість випадків, коли справи закривалися у зв’язку із закінченням строків притягнення до відповідальності, стосувалися порушення ст. 130 КпАП, зокрема щодо керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Вища рада правосуддя встановила, що засідання з розгляду значної кількості справ призначалися після закінчення тримісячного періоду притягнення до адміністративної відповідальності (з інтервалами від двох місяців до двох років і двох місяців).

На свій захист суддя Смик вказувала, що в її провадженні торік перебувало понад 5 тис. 10 справ, тому причиною несвоєчасного розгляду справ є надмірне поточне навантаження.

Незважаючи на це, Дисциплінарна палата ВРП прийняла рішення про вчинення суддею дисциплінарного проступку, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 106 закону «Про судоустрій і статус суддів» та встановила щодо неї дисциплінарну відповідальність у виді догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу впродовж одного місяця.

Варто зауважити, що Печерський райсуд столиці є одним з найбільш завантажених судів, оскільки у Печерському районі розташовані більшість державних і правоохоронних органів. Цей суд допускає значне затягування термінів розгляду справ, що є причиною подачі скарг на суддів до Вищої ради правосуддя.