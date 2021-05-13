Фейкову ОТГ розкусила СБУ на Кіровоградщиніhttps://racurs.ua/ua/n154574-feykovu-otg-rozkusyla-sbu-na-kirovogradschyni.htmlРакурс
Фейкову ОТГ розкусила СБУ на Кіровоградщині — там зловмисники намагалися створити «паралельні» об'єднані територіальні громади задля подальшої дестабілізації суспільно-політичної ситуації в центральному регіоні України.
Про це 13 травня інформує прес-центр Служби безпеки України.
Зловмисники намагалися сформувати декілька фейкових ОТГ, щоб привласнити повноваження офіційних тергромад. Для цього були проведені «установчі збори», на яких прийняли рішення про створення псевдоутворень і призначення «керівників», — йдеться у повідомленні спецслужби.
Контролювати ситуацію в Кіровоградській області, а також майно і природні ресурси на території кількох селищ, «діячі» планували за допомогою підроблених документів та печаток.
Під час обшуків СБУ виявила:
документацію фейкових ОТГ;
фіктивні посвідчення «депутатів»;
засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, яка використовувалася для виготовлення підробленої документації.
СБУ відкрила кримінальне провадження за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України.