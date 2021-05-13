Фейкову ОТГ розкусила СБУ на Кіровоградщині

https://racurs.ua/ua/n154574-feykovu-otg-rozkusyla-sbu-na-kirovogradschyni.html

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Фейкову ОТГ розкусила СБУ на Кіровоградщині — там зловмисники намагалися створити «паралельні» об'єднані територіальні громади задля подальшої дестабілізації суспільно-політичної ситуації в центральному регіоні України.

Про це 13 травня інформує прес-центр Служби безпеки України.

Зловмисники намагалися сформувати декілька фейкових ОТГ, щоб привласнити повноваження офіційних тергромад. Для цього були проведені «установчі збори», на яких прийняли рішення про створення псевдоутворень і призначення «керівників», — йдеться у повідомленні спецслужби.

Контролювати ситуацію в Кіровоградській області, а також майно і природні ресурси на території кількох селищ, «діячі» планували за допомогою підроблених документів та печаток.

Під час обшуків СБУ виявила:

документацію фейкових ОТГ;

фіктивні посвідчення «депутатів»;

засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, яка використовувалася для виготовлення підробленої документації.

СБУ відкрила кримінальне провадження за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України.