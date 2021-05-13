Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Фейкову ОТГ розкусила СБУ на Кіровоградщині

Фейкову ОТГ розкусила СБУ на Кіровоградщині

13 тра 2021, 18:48
999

Фейкову ОТГ розкусила СБУ на Кіровоградщині — там зловмисники намагалися створити «паралельні» об'єднані територіальні громади задля подальшої дестабілізації суспільно-політичної ситуації в центральному регіоні України.

Про це 13 травня інформує прес-центр Служби безпеки України.

Зловмисники намагалися сформувати декілька фейкових ОТГ, щоб привласнити повноваження офіційних тергромад. Для цього були проведені «установчі збори», на яких прийняли рішення про створення псевдоутворень і призначення «керівників», — йдеться у повідомленні спецслужби.

Контролювати ситуацію в Кіровоградській області, а також майно і природні ресурси на території кількох селищ, «діячі» планували за допомогою підроблених документів та печаток.

Під час обшуків СБУ виявила:

  • документацію фейкових ОТГ;

  • фіктивні посвідчення «депутатів»;

  • засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, яка використовувалася для виготовлення підробленої документації.


СБУ відкрила кримінальне провадження за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів