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Ракурс
Фейковую ОТО раскрыла СБУ в Кировоградской области

Фейковую ОТО раскрыла СБУ в Кировоградской области

13 мая 2021, 18:48
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Фейковые ОТО раскрыла СБУ в Кировоградской области — там злоумышленники пытались создать «параллельные» объединенные территориальные общины для дальнейшей дестабилизации общественно-политической ситуации в центральном регионе Украины.

Об этом 13 мая сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Злоумышленники пытались сформировать несколько фейковых ОТО, чтобы присвоить полномочия официальных терробщин. Для этого были проведены «учредительные собрания», на которых приняли решения о создании псевдообразований и назначении «руководителей», — говорится в сообщении спецслужбы.

Контролировать ситуацию в Кировоградской области, а также имущество и природные ресурсы на территории нескольких поселков, дельцы планировали с помощью поддельных документов и печатей.

Во время обысков СБУ обнаружила:

  • документацию фейковых ОТО;

  • фиктивные удостоверения «депутатов»;

  • средства связи и компьютерную технику, которая использовалась для изготовления поддельной документации.


СБУ открыла уголовное производство по ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Ракурс


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