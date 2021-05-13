Фейковую ОТО раскрыла СБУ в Кировоградской области

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Фейковые ОТО раскрыла СБУ в Кировоградской области — там злоумышленники пытались создать «параллельные» объединенные территориальные общины для дальнейшей дестабилизации общественно-политической ситуации в центральном регионе Украины.

Об этом 13 мая сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Злоумышленники пытались сформировать несколько фейковых ОТО, чтобы присвоить полномочия официальных терробщин. Для этого были проведены «учредительные собрания», на которых приняли решения о создании псевдообразований и назначении «руководителей», — говорится в сообщении спецслужбы.

Контролировать ситуацию в Кировоградской области, а также имущество и природные ресурсы на территории нескольких поселков, дельцы планировали с помощью поддельных документов и печатей.

Во время обысков СБУ обнаружила:

документацию фейковых ОТО;

фиктивные удостоверения «депутатов»;

средства связи и компьютерную технику, которая использовалась для изготовления поддельной документации.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины.