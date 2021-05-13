Когда Витренко уйдет с «Нафтогаза», сообщил Ермак послам G7

https://racurs.ua/n154577-kogda-vitrenko-uydet-s-naftogaza-soobschil-ermak-poslam-g7.html

Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, 13 мая провел встречу с послами G7 («Большой семерки»), Швеции и Европейского Союза, в ходе которой обсуждалась реформа корпоративного управления госкомпаниями в контексте ситуации с «Нафтогазом». Ранее западные партнеры Киева крайне негативно отреагировали на ротацию руководства энергокомпании. В США действия Кабмина по замене Андрея Коболева на Юрия Витренко назвали «просчитанным поступком с использованием процедурных лазеек».

В то же время в четверг Ермак сообщил послам G7, что сегодня был подписан годичный контракт с новым председателем правления «Нафтогаза» Витренко.

А следующего руководителя будут выбирать на прозрачном конкурсе, который стартует через полгода. Когда начнет работать новый состав наблюдательного совета, автоматически начнется подготовка к новому конкурсу по выбору председателя правления, — говорится в сообщении Офиса президента.

Кроме этого, по словам Ермака, отстраненному наблюдательному совету предложат остаться работать «под гарантии сохранения конструктивного диалога» с Витренко. Совет будет работать до проведения нового конкурса.

Напомним, 29 апреля СМИ сообщили, что у Владимира Зеленского планировали забрать 50 млрд грн, которые НАК «Нафтогаз Украины» отчислила в резервы на случай, если должники не рассчитаются с компанией, и перенаправить эти средства на нужды «Большого строительства». Это якобы и привело к увольнению главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и назначению на его должность Юрия Витренко. Скандальное решение в Кабмине оправдывали убытками НАК «Нафтогаза» в 19 млрд грн вместо обещанных 11,5 млрд грн доходов.

29 апреля правительство назначило Витренко главой правления «Нафтогаза». Перед этим Кабмин без анонса провел заседание общего собрания акционеров компании НАК «Нафтогаз Украины». Министры рассмотрели отчет о деятельности компании в 2020 году и уволили Коболева, а также отстранили наблюдательный совет «Нафтогаза». Коболев сообщил, что «об „увольнении“ узнал из новостей».