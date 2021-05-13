«Динамо» виграло Кубок України у день пам’яті Лобановського

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«Динамо» Київ — володар Кубка України 2020/2021. Втретє в історії кияни зробили в сезоні требл — виграли чемпіонство, Кубок та Суперкубок України.

У фіналі Кубка України в Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича «Динамо» мінімально здолало луганську «Зорю» 1:0. «Динамо» здобуло 13-й кубок України, зрівнявшись за кількістю цих трофеїв з донецьким «Шахтарем».

Перший тайм фіналу Кубка України завершився нульовою нічиєю. Стартові 45 хвилин видалися доволі небагатими на небезпечні моменти. «Динамо» активно атакувало позиційно, а «Зоря» високо та активно пресингувала, вибігаючи в гострі контратаки.

Головним епізодом стала травма Віталія Миколенка. Як повідомляють з Тернополя зі штабу «Динамо», у гравця збірної України напередодні Євро-2020 важке забиття правої руки.

Микола Шапаренко на 55-й хвилині влучив у поперечину воріт Васіля.

Справа у додатковий час котилася до серії пенальті, але ігрова перевага «Динамо» втілилася у гол. Родрігес на 98 хвилині прострелив в центр штрафного, звідки Віктор Циганков у дотик забив переможний м’яч. Згодом він же не реалізував пенальті.

«Динамо» виграло титул у день заснування клубу (1927 рік) та в день смерті свого легендарного наставника Валерія Лобановського, який помер під час матчу в Запоріжжі 13 травня 2002 року.