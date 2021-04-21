Разумков извинился за карантинную вечеринку Тищенко

https://racurs.ua/n153594-razumkov-izvinilsya-za-karantinnuu-vecherinku-tischenko.html

Ракурс

Скандал с народным депутатом Николаем Тищенко прокомментировал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он заявил, что ему стыдно за нарушение карантина «отдельными депутатами» и извинился за них. Разумков прокомментировал скандал с Тищенко, который в разгар локдауна в столице устроил закрытую вечеринку со дня рождения жены, в Луцке. 21 апреля он находится в Луцке.

Если государство находится в непростой ситуации, у многих не хватает ресурсов для существования, есть проблемы в медицинской сфере, то представители власти должны это понимать, — цитируют Разумкова «Волынские новости».

Спикер рассказал, что фракция «Слуги народа» отреагирует и на комментарий Даниила Гетманцева к сообщению журналиста Сони Кошкиной.

Если ты представитель власти, то твои слова воспринимаются по-другому, позиция, действия будут рассматриваться под микроскопом. И с праздниками сегодня можно отложить до того времени, когда отпраздновать смогут все. У моей жены в пятницу будет день рождения, но мы будем праздновать в тесном семейном кругу дома, — сказал Разумков.



«Ракурс» рассказывал, что Тищенко в эти выходные устроил для жены вечеринку с фейерверком в пятизвездочном отеле Fairmont в центре Киева. Это произошло во время жесткого локдауна в столице.

Тищенко через сутки ответил, что не нарушал карантин, но полиция расследует уголовное производство из-за вечеринки в киевском отеле. В четверг, 22 апреля, поступок «слуги» рассмотрят на собрании фракции СН.