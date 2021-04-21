Разумков вибачився за карантинну вечірку Тищенка

https://racurs.ua/ua/n153594-razumkov-vybachyvsya-za-karantynnu-vechirku-tyschenka.html

Ракурс

Скандал із народним депутатом Миколою Тищенком прокоментував спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Він заявив, що йому соромно за порушення карантину «окремими депутатіами» і перепросив за них. Разумков прокоментував скандал з Тищенком, який у розпал локдауну у столиці влаштував закриту вечірку з дня народження дружини, у Луцьку. 21 квітня він перебуває в Луцьку.

Якщо держава знаходиться в непростій ситуації, в багатьох не вистачає ресурсів для існування, є проблеми у медичній сфері, то представники влади мають це розуміти, — цитують Разумкова «Волинські новини».

Спікер розповів, що фракція «Слуги народу» відреагує і на коментар Данила Гетманцева до допису журналіста Соні Кошкіної.

Якщо ти є представником влади, то твої слова сприймаються по-іншому, позиція, дії будуть розглядатися під мікроскопом. І зі святами сьогодні можна відкласти до того часу, коли відсвяткувати зможуть всі. У моєї дружини в п’ятницю буде день народження, але ми святкуватимемо в тісному родинному колі вдома, — сказав Разумков.



«Ракурс» розповідав, що Тищенко цими вихідними влаштував для дружини вечірку з феєрверком в п’ятизірковому готелі Fairmont в центрі Києва. Це відбулося під час жорсткого локдауну в столиці.

Тищенко через добу відповів, що не порушував карантин, але поліція розслідує провадження через вечірку в київському готелі. У четвер, 22 квітня, вчинок «слуги» розглянуть на зборах фракції СН.