«Слуга» Гетманцев брутально заступився за Тищенка і Шевченка, образивши журналістку

https://racurs.ua/ua/n153558-sluga-getmancev-brutalno-zastupyvsya-za-tyschenka-i-shevchenka-obrazyvshy-jurnalistku.html

Ракурс

Скандали в партії «Слуга народу» прокоментувала журналістка Соня Кошкіна.

Шевченко каже Лукашенку, що «36% українців хотіли б бачити його своїм президентом». Реакції нуль. Микола Тищенко проводить ковідну вечірку в розпал локдауну, а керівництво фракції сором’язливо каже, «що чекає від нього пояснень, бо прямо зараз не може повноцінно прокомунікувати», — написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Також Кошкіна сказала, що в Тищенка і Шевченка немає «ні партійної дисципліни, ні честі, ні моралі».

Микола просто недоторканний. Що б він не зробив, нічого йому не буде. Навіть якщо він завтра посеред сесійної зали зніме штани та демонстративно накладе купу, все йому пробачать. Спишуть на його «специфічність». Як і Шевченко. Спасибі, хоч не Путіну мінет зробив — вже добре, — написала журналістка.

Така поведінка «слуг», на її думку, негативно позначиться на рейтингу президента Володимира Зеленського.

На пост журналістки відреагував народний депутат від партії «Слуга народу» Данило Гетманцев.

Те, що Соня Кошкіна займається моралізаторством щодо поведінки «слуг народу» не дивно. Дивно, чому вона не знає, як пишеться слово мінет, — написав він у своєму Telegram-каналі.



Нагадаємо, журналісти проекту «Схеми» опублікували матеріал з вечірки у столичному готелі Fairmont, яку в розпал локдауну влаштував для своєї дружини нардеп Тищенко. За фактом порушення карантинних вимог у готелі поліція відкрила кримінальне провадження.