«Слуга» Гетманцев брутально вступился за Тищенко и Шевченко, оскорбив журналистку. Фото: УП

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Скандалы в партии «Слуга народа» прокомментировала журналистка Соня Кошкина.

Шевченко говорит Лукашенко, что «36% украинцев хотели бы видеть его своим президентом». Реакции ноль. Николай Тищенко проводит ковидную вечеринку в разгар локдауна, а руководство фракции стыдливо говорит, «что ждёт от него объяснений, так как прямо сейчас не может полноценно прокоммуницировать», — написала она на своей странице в Facebook.

Также Кошкина сказала, что в Тищенко и Шевченко нет «ни партийной дисциплины, ни чести, ни морали».

Николай просто неприкосновенный. Что бы он не сделал, ничего ему не будет. Даже если он завтра посреди сессионного зала снимет штаны и демонстративно наложит кучу, все ему простят. Спишут на его «специфичность». Как и Шевченко. Спасибо, хоть не Путину минет сделал — уже хорошо, — написала журналистка.

Такое поведение «слуг», по ее мнению, негативно скажется на рейтинге президента Владимира Зеленского.

На пост журналистки отреагировал народный депутат от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

То, что Соня Кошкина занимается морализаторством относительно поведения «слуг народа» не удивительно. Удивительно, почему она не знает, как пишется слово минет, — написал он в своем Telegram-канале.



Напомним, журналисты проекта «Схемы» опубликовали материал о вечеринке в столичном отеле Fairmont, которую в разгар локдауна в Киеве устроил для своей жены нардеп Тищенко. По факту нарушения карантинных требований в гостинице полиция открыла уголовное производство.