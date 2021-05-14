Астероид размером с пирамиду Хеопса приближается к Земле

Астероид. Фото: Istock

https://racurs.ua/n154585-asteroid-razmerom-s-piramidu-heopsa-priblijaetsya-k-zemle.html

Ракурс

Космос не перестает удивлять ученых. Крупный астероид 2015 KJ19, размер которого сопоставим с высотой пирамиды Хеопса, приближается к Земле.

Наибольшее сближение с нашей планетой прогнозируется уже сегодня, 14 мая. Об этом пишет Express.

Сообщается, что диаметр необычного космического тела составляет от 88 до 200 метров. На минимальную дистанцию к Земле он подойдет в 13.04 по киевскому времени. Астрономы успокаивают — гигантский астероид не представляет опасности, поскольку ближайшая точка траектории полета будет располагаться на расстоянии в 15 раз дальше, чем от Земли до Луны.

Напомним, ранее мы сообщали, что NASA готовится к столкновению астероида с Землей — специалисты аэрокосмического агентства США инициируют симуляцию столкновения небесного тела с нашей планетой в рамках исследования возможного развития событий. По мнению ученых лаборатории реактивного движения NASA, масштабные учения помогут общественности предотвратить или минимизировать риски ущерба в случае реальной угрозы столкновения.

Источник: Express