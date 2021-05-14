Чому Медведчук із суду поїхав додому, а не до в'язниці, пояснили в Раді, фото — Укрінформ

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У справі Віктора Медведчука 13 травня Печерський суд Києва вирішив не арештовувати одного з лідерів партії «Опозиційна платформа — За життя».

Куму російського президента призначили цілодобовий домашній арешт. Засідання тривало вісім годин. Медведчук має залишатися вдома, носити електронний браслет, здати закордонні паспорти і приходити на виклики слідчих.

Прокуратура просила запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 300 млн грн.

Очільник профільного комітету Ради, «слуга народу» Денис Монастирський в ефірі програми «Право на владу» пояснив мотиви рішення судді, що обирав запобіжний захід Медведчуку.

Кримінально-процесуальний кодекс у сьогоднішній редакції не передбачає можливості безальтернативного тримання під вартою у разі, якщо це не насильницький злочин, — сказав Монастирський.

Він додав, що до таких змін у Кримінально-процесуальному кодексі доклала руку колишня депутатка Надія Савченко. Ця норма, за словами Монастирського, зникла 25 червня 2019 року завдяки рішенню Конституційного суду України, який визнав її неконституційною. Доповідачем по цій справі був Олександр Тупицький (голова КСУ), а заявником — нардеп Надія Савченко.

Медведчука та його соратника Тараса Козака підозрюють у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в Криму. Справа стосується трьох епізодів.

Начебто Медведчук сприяв Росії після анексії Криму в розвідці нафтогазових родовищ на шельфі Чорного моря і для цього реєстрував компанії на півострові за російським законодавством.

Крім того, політика підозрюють в тому, що він передав в Росію через Козака інформацію про прихований підрозділ збройних сил України та планував створення проекту «Промінь», який мав під виглядом підтримки українців, які навчаються чи працюють в Росії, вербувати їх, збирати персональні дані та впливати на внутрішню політику України.

За даними СБУ, Козак перебуває в Росії і повертатись в Україну не планує.