Пропагандистский фильм в космосе снимет Россия. Фото: rbk.ru

https://racurs.ua/n154599-propagandistskiy-film-v-kosmose-zaplanirovali-snyat-rossiyane.html

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Снимать полнометражный фильм в космосе хотят россияне — в начале октября 2021 года на Международную космическую станцию отправятся российская актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

В октябре этого года на МКС тоже планирует прибыть и голливудский актер Том Круз, который будет снимать фильм. Но Россия планирует обогнать США и отправить актеров в космос первой. О кинематографической космической миссии сообщили в «Роскосмосе».

Российский экипаж планирует начать экспедицию 5 октября, а к 1 июня актриса и режиссер, а также дублеры, начнут специальную подготовку для полета. Их ждет испытание на центрифугах и полет в условиях невесомости. К производству фильма Москва привлекла пропагандистский «Первый канал».

В космосе россияне планируют снимать «научно-просветительский» фильм «Вызов». В «Роскосмосе» утверждают, что эта лента должна популяризировать космическую деятельность России.

Напомним, один из будущих фильмов «Миссия невыполнима» будут снимать в космосе, а голливудский актер Том Круз готов заплатить немалые деньги на реализацию своего плана и уже ведет переговоры с представителями NASA о полете в космос для съемок фильма. В американском управлении заверили артиста, что такой план вполне возможно внедрить в жизнь.