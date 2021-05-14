Главу Конституционного суда оставили без зарплаты

Александр Тупицкий, фото: КСУ

https://racurs.ua/n154598-glavu-konstitucionnogo-suda-ostavili-bez-zarplaty.html

Ракурс

Александра Тупицкого, указ о назначении которого судьей Конституционного суда Украины (КСУ) президент Владимир Зеленский отменил в марте, оставили без зарплаты.

Также зарплаты лишили Александра Касминина, указ о назначении которого судьей КСУ также отменил Зеленский. Об этом сообщает издание LIGA.net со ссылкой на источник в КСУ.

Отмечается, что в соответствующем распоряжении заместителя главы КСУ Сергея Головатого указано, что выплата зарплат Тупицкому и Касминину приостановлена ​​с 31 марта и до решения суда по их искам, в которых оспаривается указ Зеленского об отмене их назначения судьями КСУ.

Также Тупицкий и Касминин не могут пользоваться государственным имуществом и служебным транспортом.

Тупицкий за 2020 год заработал более 3,7 млн грн, получая в среднем более 300 тыс. грн зарплаты за месяц. Об этом в КСУ ранее сообщили в ответ на запрос «Радіо Свобода».

Стоит добавить, что Тупицкий заявил телеканалу «Украина 24», что планирует появиться на судебном заседании в своем деле, если позволит состояние здоровья. Тупицкий отсутствовал на нескольких таких заседаниях, ссылаясь на необходимость проведения экстренной операции.

Напомним, вчера, 13 мая, ГБР провело обыск по месту жительства Тупицкого.

Источник: LIGA.net, «Радіо Свобода»