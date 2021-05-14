Коронавирус в Украине. Фото: Istock

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Коронавирус в Украине снова набирает обороты. В «оранжевую» зону карантина вернулась Николаевская область, в которой превышен коэффициент обнаружения новых случаев заболевания коронавирусом.

Он составляет 20,6% при норме 20%. Об этом сообщает Минздрав.

Теперь Николаевская область является единственным регионом в «оранжевой зоне», и единственным регионом, где есть превышение по показателям заболеваемости. В то же время уже восемь регионов Украины соответствуют требованиям «зеленой» зоны карантина по количеству больных.

Так, на пороге «зеленой» зоны оказались:

город Киев;

Волынская область;

Закарпатская область;

Киевская область;

Львовская область;

Полтавская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине пошел на спад во время праздников, количество госпитализаций в регионах стабилизировалось. Но сейчас медики начали снова фиксировать рост количества больных. За прошедшие сутки, 13 мая, вирус был обнаружен у 7 тыс. 562 граждан.