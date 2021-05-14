Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Istock

Коронавирус вернул в «оранжевую» зону одну область (ИНФОГРАФИКА)

14 мая 2021, 11:39
999

Коронавирус в Украине снова набирает обороты. В «оранжевую» зону карантина вернулась Николаевская область, в которой превышен коэффициент обнаружения новых случаев заболевания коронавирусом.

Он составляет 20,6% при норме 20%. Об этом сообщает Минздрав.


Карантинное зонирование. Инфографика: МинздравТеперь Николаевская область является единственным регионом в «оранжевой зоне», и единственным регионом, где есть превышение по показателям заболеваемости. В то же время уже восемь регионов Украины соответствуют требованиям «зеленой» зоны карантина по количеству больных.

Так, на пороге «зеленой» зоны оказались:

  • город Киев;
  • Волынская область;
  • Закарпатская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Полтавская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черниговская область.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине пошел на спад во время праздников, количество госпитализаций в регионах стабилизировалось. Но сейчас медики начали снова фиксировать рост количества больных. За прошедшие сутки, 13 мая, вирус был обнаружен у 7 тыс. 562 граждан.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров