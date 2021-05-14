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Ракурс
Вакцинация в Украине. Фото: IStock

Вакцины от коронавируса заканчиваются — чем будут прививать украинцев

14 мая 2021, 11:16
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Вакцинация в Украине от коронавируса проходит медленно, а поставки новых партий вакцин под вопросом.

Пункты прививок в Украине уже использовали почти всю вакцину, изготовленную по лицензии компании AstraZeneca. Об этом сообщили в Минздраве.

Часть доз вакцины заранее зарезервировали для второй прививки. Вакцинация же первой дозой возобновится после очередной поставки препарата. В ведомстве уточнили, что вакцина для первой дозы уже закончилась в пунктах прививки в следующих областях:


  • Винницкой;
  • Киевской;
  • Кировоградской;
  • Николаевской;
  • Полтавской;
  • Ровенской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской;
  • г. Киеве.

Сейчас в Украине прививают от коронавируса другими закупленными вакцинами — китайской CoronaVac производства Sinovac Biotech и Comirnaty от Pfizer/BioNTech. В министерстве уверяют, что до конца мая ожидаются дополнительно 705 тыс. доз вакцины от инициативы COVAX. Еще около 500 тыс. доз вакцины Pfizer по прямым контрактам должны прибыть в Украину в мае-июне.

Напомним, ранее мы сообщали, что заявление премьера Дениса Шмыгаля о скором начале вакцинации записанных на прививки от коронавируса в приложении «Дія» опроверг главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он заявил, что у Украины пока нет 500 тыс. доз вакцины от коронавируса, чтобы вакцинировать всех украинцев, которые уже записались на прививку в «Дії».

Источник: Ракурс


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