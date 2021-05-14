Вакцини від коронавірусу закінчуються — чим щепитимуть українців

Вакцинація в Україні. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n154595-vakcyny-vid-koronavirusu-zakinchuutsya-chym-schepytymut-ukrayinciv.html

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Вакцинація в Україні від коронавірусу проходить повільно, а постачання нових партій вакцин під питанням.

Наразі пункти щеплень в Україні використали майже всю вакцину, виготовлену за ліцензією компанії AstraZeneca. Про це поінформували в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).

Частину доз вакцини заздалегідь зарезервували для другого щеплення. Вакцинація ж першою дозою поновиться після чергових поставок вакцин.

У відомстві уточнили, що вакцина для першої дози вже закінчилася в пунктах щеплення в таких областях:

Вінницькій;

Київській;

Кіровоградській;

Миколаївській;

Полтавській;

Рівненській;

Сумській;

Харківській;

Херсонській;

Чернігівській;

місті Києві.

Наразі в Україні щеплять від коронавірусу іншими закупленими вакцинами — китайською CoronaVac виробництва Sinovac Biotech та Comirnaty від Pfizer/BioNTech. У міністерстві запевняють, що до кінця травня очікуються додатково 705 тис. доз вакцин від ініціативи COVAX. Ще близько 500 тис. доз вакцини Pfizer за прямими контрактами мають прибути в Україну в травні-червні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заяву прем'єра Дениса Шмигаля про швидкий початок вакцинації записаних на щеплення від коронавірусу в додатку «Дія» спростував головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він заявив, що Україна наразі не має 500 тис. доз вакцин проти коронавірусу, щоби вакцинувати всіх українців, які вже записалися на щеплення в «Дії».