«Слуга народу» розкололася щодо відставки Степанова

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Фото:

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Питання звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова обговорять на наступному тижні.

Партія «Слуга народу» під час засідання 17 травня візьметься за це кадрове питання. Частина фракції рішуче налаштована звільнити Степанова, а частина виступає проти цього. Про це 14 травня повідомив очільник партії Олександр Корнієнко, передає «Інтерфакс».

У нас буде засідання фракції, здається, у понеділок, і ми там все обговоримо. У нас є частина людей, які палко за звільнення, частина людей, які не дуже за, і частина людей, які палко проти, — наголосив він.

За його словами, «слугам» потрібно домовитися і дійти до компромісного рішення.

Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що у Верховній Раді почали збирати підписи для відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова. А 26 квітня повідомлялося, що вже було зібрано 226 підписів.

В оточенні президента Володимира Зеленського погоджуються, що відставка Степанова — це питання часу. Глава держави незадоволений, що Степанов не зумів виконати багато обіцянок та провалив план кампанії з вакцинації.

Джерело в керівництві фракції «Слуга народу» заявляли, що вже є ймовірний змінник Степанова. Ця особа на посаді глави МОЗ не хотіла би працювати в статусі лише в. о. міністра. Ім’я цього кандидата поки не розкривають.

Джерело: Інтерфакс