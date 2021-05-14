«Слуга народа» раскололась относительно отставки Степанова

«Слуга народа» раскололась относительно отставки Степановаhttps://racurs.ua/n154594-sluga-naroda-raskololas-otnositelno-otstavki-stepanova.htmlРакурс
Вопрос увольнения министра здравоохранения Максима Степанова обсудят на следующей неделе.
Партия «Слуга народа» во время заседания 17 мая возьмется за этот кадровый вопрос. Часть фракции решительно настроена уволить Степанова, а часть выступает против этого. Об этом 14 мая сообщил глава партии Александр Корниенко, передает «Интерфакс».
У нас будет заседание фракции, кажется, в понедельник, и мы там все обсудим. У нас есть часть людей, которые горячо за увольнение, часть людей, которые не очень, и часть людей, которые горячо против, — подчеркнул он.
По его словам, «слугам» нужно договориться и дойти к компромиссному решению.
Напомним, 2 апреля стало известно, что в Верховной Раде начали собирать подписи для отставки министра здравоохранения Максима Степанова. А 26 апреля сообщалось, что уже было собрано 226 подписей.
В окружении президента Владимира Зеленского соглашаются, что отставка Степанова — это вопрос времени. Глава государства недоволен, что Степанов не сумел выполнить много обещаний и провалил план кампании по вакцинации.
Источник в руководстве фракции «Слуга народа» заявлял, что уже есть вероятный сменщик Степанова. Этот человек на посту главы Минздрава не хотел бы работать в статусе лишь и. о. министра. Имя этого кандидата пока не раскрывают.
Источник: Интерфакс