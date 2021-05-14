Загадочные камни на Марсе сфотографировал Perseverance

NASA продолжает проводить исследование Марса, фото:

https://racurs.ua/n154593-zagadochnye-kamni-na-marse-sfotografiroval-perseverance.html

Ракурс

Зонд NASA Perseverance течение последних пяти недель был сосредоточен прежде всего на поддержке и документировании полетов новаторского марсианского вертолета Ingenuity.

Однако марсоход в это время также занимался и исследовательской работой, сообщает Space.com.

В частности, Perseverance с помощью системы с высоким разрешением Mastcam-Z подробно фотографировал свое окружение — заваленое камнями дно кратера Езеро, шириной 45 км, куда марсоход сел 18 февраля.

Perseverance также детально изучал прилегающие скалы с помощью двух других инструментов: лазера SuperCam и камеры WATSON («Широкоугольный топографический датчик для операций и инженерии») на конце своего манипулятора.

Ученые стремятся установить — имеют эти камни вулканическое или осадочное происхождение:

вулканические породы могут служить «геологическими часами», что позволит лучше понять историю и эволюцию озера, миллиарды лет назад существовавшего на этом месте;

в то же время осадочные породы, которые образуются в результате осаждения грязи и песка, могут хранить в себе следы марсианской жизни, если она когда-то была в этом регионе.

Для установления происхождения пород марсоходу может потребоваться использование двух других инструментов, расположенных на его манипуляторе — PIXL («Планетарный инструмент для рентгеновской литохимии») и SHERLOC («Сканирование пригодных для жизни сред для органических и химических веществ»).

Эти инструменты позволят провести шлифовку поверхности камней и изучить их состав.

Когда вы заглядываете внутрь скалы, вы видите всю историю, — отмечают исследователи.

Testing out my tools as I move into more science. Used my robotic arm to get right up close to this rock after zapping it with my laser. Can you tell I’m really into rocks?https://t.co/7w3rbvbyoLpic.twitter.com/Yl0gzduCWi

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) May 13, 2021

Напомним, марсианский вертолет Ingenuity недавно впервые перелетел на другое место.

Источник: Space.com