Загадочные камни на Марсе сфотографировал Perseverance

Зонд NASA Perseverance течение последних пяти недель был сосредоточен прежде всего на поддержке и документировании полетов новаторского марсианского вертолета Ingenuity.

Однако марсоход в это время также занимался и исследовательской работой, сообщает Space.com.

В частности, Perseverance с помощью системы с высоким разрешением Mastcam-Z подробно фотографировал свое окружение — заваленое камнями дно кратера Езеро, шириной 45 км, куда марсоход сел 18 февраля.

Perseverance также детально изучал прилегающие скалы с помощью двух других инструментов: лазера SuperCam и камеры WATSON («Широкоугольный топографический датчик для операций и инженерии») на конце своего манипулятора.

Ученые стремятся установить — имеют эти камни вулканическое или осадочное происхождение:

Для установления происхождения пород марсоходу может потребоваться использование двух других инструментов, расположенных на его манипуляторе — PIXL («Планетарный инструмент для рентгеновской литохимии») и SHERLOC («Сканирование пригодных для жизни сред для органических и химических веществ»).

Эти инструменты позволят провести шлифовку поверхности камней и изучить их состав.

Testing out my tools as I move into more science. Used my robotic arm to get right up close to this rock after zapping it with my laser. Can you tell I’m really into rocks?https://t.co/7w3rbvbyoLpic.twitter.com/Yl0gzduCWi