Загадкові камені на Марсі сфотографував Perseverance

NASA продовжує здійснювати дослідження Марсу, фото: Store norske leksikon

https://racurs.ua/ua/n154593-zagadkovi-kameni-na-marsi-sfotografuvav-perseverance.html

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Зонд NASA Perseverance протягом останніх п’яти тижнів був зосереджений передусім на підтримці та документуванні польотів новаторського марсіанського вертольота Ingenuity.

Проте марсохід у цей час також займався і дослідницькою роботою, повідомляє Space.com.

Зокрема, Perseverance за допомогою системи з високою роздільною здатністю Mastcam-Z детально фотографував своє оточення — завалене камінням дно кратера Єзеро, шириною 45 км, куди марсохід сів 18 лютого.

Perseverance також детально вивчав прилеглі скелі за допомогою двох інших інструментів: лазера SuperCam і камери WATSON («Ширококутний топографічний датчик для операцій і інженерії») на кінці свого маніпулятора.

Учені прагнуть встановити — мають ці камені вулканічне чи осадкове походження:

вулканічні породи можуть служити «геологічними годинниками», що дозволить краще зрозуміти історію і еволюцію озера, яке мільярди років тому існувало на цьому місці;

водночас осадкові породи, які утворюються в результаті осадження бруду та піску, можуть зберігати у собі сліди марсіанського життя, якщо воно колись існувало в цьому регіоні.

Для встановлення походження порід марсоходу може знадобитися використання двох інших інструментів, розташованих на його маніпуляторі — PIXL («Планетарний інструмент для рентгенівської літохімії») і SHERLOC («Сканування придатних для життя середовищ для органічних і хімічних речовин»).

Ці інструменти дозволять здійснити шліфування поверхні каменів та вивчити їхній склад.

Коли ви заглядаєте всередину скелі, ви бачите всю історію, — зазначають дослідники.

Testing out my tools as I move into more science. Used my robotic arm to get right up close to this rock after zapping it with my laser. Can you tell I’m really into rocks?https://t.co/7w3rbvbyoLpic.twitter.com/Yl0gzduCWi

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) May 13, 2021

Нагадаємо, марсіанський вертоліт Ingenuity нещодавно вперше перелетів на інше місце.

Джерело: Space.com