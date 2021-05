Загадкові камені на Марсі сфотографував Perseverance

Зонд NASA Perseverance протягом останніх п’яти тижнів був зосереджений передусім на підтримці та документуванні польотів новаторського марсіанського вертольота Ingenuity.

Проте марсохід у цей час також займався і дослідницькою роботою, повідомляє Space.com.

Зокрема, Perseverance за допомогою системи з високою роздільною здатністю Mastcam-Z детально фотографував своє оточення — завалене камінням дно кратера Єзеро, шириною 45 км, куди марсохід сів 18 лютого.

Perseverance також детально вивчав прилеглі скелі за допомогою двох інших інструментів: лазера SuperCam і камери WATSON («Ширококутний топографічний датчик для операцій і інженерії») на кінці свого маніпулятора.

Учені прагнуть встановити — мають ці камені вулканічне чи осадкове походження:

Для встановлення походження порід марсоходу може знадобитися використання двох інших інструментів, розташованих на його маніпуляторі — PIXL («Планетарний інструмент для рентгенівської літохімії») і SHERLOC («Сканування придатних для життя середовищ для органічних і хімічних речовин»).

Ці інструменти дозволять здійснити шліфування поверхні каменів та вивчити їхній склад.

Testing out my tools as I move into more science. Used my robotic arm to get right up close to this rock after zapping it with my laser. Can you tell I’m really into rocks?https://t.co/7w3rbvbyoLpic.twitter.com/Yl0gzduCWi