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Ракурс
Лондонские телефонные будки установили в российской колонии, фото — ГУФСИН РФ

Лондонские телефонные будки установили в российской колонии (ФОТО)

14 мая 2021, 11:37
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В России в одной из исправительных колоний установили телефонные будки в лондонском стиле. Управление федеральной службы исполнения наказаний завезло таксофоны в Новосибирск.

Тюремщики считают, что дизайнерские новшества в российской колонии призваны восстановить «социально-полезные связи» и «реализовать права на телефонные переговоры осужденных».

Заключенным обустроили помещение, в котором нарисовали на стенах достопримечательности британской столицы. Участники художественного кружка разрисовали стены рисунками часовой башни Вестминстерского дворца (Биг-Бен). Внутри будок установили телефонные аппараты и видеотаксофоны.


Лондонские телефонные будки установили в российской колонии, фото — ГУФСИН РФ

Это не первый подобный случай в России. Ранее об обновлении интерьера сообщили в колонии № 6 Астрахани. Стены казармы покрасили в светло-розовый цвет, поставили двухъярусные кровати и стулья, а в соседних помещениях оборудовали душевые, туалеты и кухню с холодильниками, микроволновками и чайниками. Местные журналисты сравнили такой стиль с детским лагерем.

Источник: Ракурс


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