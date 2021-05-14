Лондонские телефонные будки установили в российской колонии, фото — ГУФСИН РФ

https://racurs.ua/n154596-londonskie-telefonnye-budki-ustanovili-v-rossiyskoy-kolonii-foto.html

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В России в одной из исправительных колоний установили телефонные будки в лондонском стиле. Управление федеральной службы исполнения наказаний завезло таксофоны в Новосибирск.

Тюремщики считают, что дизайнерские новшества в российской колонии призваны восстановить «социально-полезные связи» и «реализовать права на телефонные переговоры осужденных».

Заключенным обустроили помещение, в котором нарисовали на стенах достопримечательности британской столицы. Участники художественного кружка разрисовали стены рисунками часовой башни Вестминстерского дворца (Биг-Бен). Внутри будок установили телефонные аппараты и видеотаксофоны.

Это не первый подобный случай в России. Ранее об обновлении интерьера сообщили в колонии № 6 Астрахани. Стены казармы покрасили в светло-розовый цвет, поставили двухъярусные кровати и стулья, а в соседних помещениях оборудовали душевые, туалеты и кухню с холодильниками, микроволновками и чайниками. Местные журналисты сравнили такой стиль с детским лагерем.