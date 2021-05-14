Лондонські телефонні будки поставили у російській колонії, — ГУФСВП РФ

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У Росії в одній з виправних колоній встановили телефонні будки в лондонському стилі. Управління федеральної служби виконання покарань завезло таксофони у Новосибірськ.

Тюремники вважають, що дизайнерські нововведення в російській колонії покликані відновити «соціально-корисні зв’язки» і «реалізувати права на телефонні переговори засуджених».

Ув’язненим облаштували приміщення, у якому намалювали на стінах визначні пам’ятки британської столиці. Учасники художнього гуртка розмалювали стіни малюнками годинникової вежі Вестмінстерського палацу (Біг-Бен). Всередині будок встановили телефонні апарати і відеотаксофони.

Це не перший такий випадок в Росії. Раніше про оновлення інтер'єру повідомили в колонії № 6 Астрахані. Стіни казарми пофарбували в світло-рожевий колір, поставили двоярусні ліжка і стільці, а в сусідніх приміщеннях обладнали душові, туалети і кухню з холодильниками, мікрохвильовками і чайниками. Місцеві журналісти порівняли такий стиль з дитячим табором.