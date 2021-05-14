Коронавірус в Україні. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n154597-koronavirus-povernuv-do-pomaranchevoyi-zony-odnu-oblast-infografika.html

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Коронавірус в України знову набирає обертів. Відтепер до «помаранчевої» зони карантинних обмежень повернулася Миколаївська область, у якій перевищений коефіцієнт виявлення нових випадків захворювання на інфекцію.

Він складає 20,6% при нормі у 20%. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).



Наразі Миколаївська область є єдиним регіоном у «помаранчевій зоні», і єдиним регіоном, де перевищені показники щодо захворюваності. Натомість уже вісім регіонів України відповідають вимогам «зеленої» зони карантинних обмежень за кількістю хворих.

Так, на порозі «зеленої» зони опинилися:

Київ;

Волинська область;

Закарпатська область;

Київська область;

Львівська область;

Полтавська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні пішов на спад під час свят, кількість госпіталізацій у регіонах стабілізувалася. Але зараз медики почали знову фіксувати зростання кількості хворих. За минулу добу, 13 травня, вірус виявили в 7 тис. 562 громадян.