Голову Конституційного суду залишили без зарплати

Олександр Тупицький, фото: КСУ

https://racurs.ua/ua/n154598-golovu-konstytuciynogo-sudu-zalyshyly-bez-zarplaty.html

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Олександра Тупицького, указ про призначення якого суддею Конституційного суду України (КСУ) президент Володимир Зеленський скасував у березні, залишили без зарплати.

Також зарплати позбавили Олександра Касмініна, указ про призначення якого суддею КСУ також скасував Зеленський. Про це повідомляє видання LIGA.net з посиланням на джерело в КСУ.

Зазначається, що у відповідному розпорядженні заступника голови КСУ Сергія Головатого вказано, що виплата зарплат Тупицькому та Касмініну призупинена з 31 березня і до рішення суду за їхніми позовами, в яких оскаржується указ Зеленського про скасування їх призначення суддями КСУ.

Також Тупицький та Касмінін не можуть користуватися державним майном та службовим транспортом.

Тупицький за 2020 рік заробив понад 3,7 млн грн, отримуючи в середньому понад 300 тис. грн зарплати за місяць. Про це у КСУ раніше повідомили у відповідь на запит «Радіо Свобода».

Варто додати, що Тупицький заявив телеканалу «Україна 24», що планує з’явитися на судовому засіданні у своїй справі, якщо дозволить стан здоров’я. Тупицький був відсутній на кількох таких засіданнях, посилаючись на необхідність проведення екстреної операції.

Нагадаємо, вчора, 13 травня, ДБР провело обшук за місцем проживання Тупицького.

Джерело: LIGA.net, «Радіо Свобода»