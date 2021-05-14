Пропагандистський фільм у космосі зніме Росія. Фото: rbk.ru

https://racurs.ua/ua/n154599-propagandystskyy-film-u-kosmosi-zaplanuvaly-znyaty-rosiyany.html

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Знімати повнометражний фільм у космосі хочуть росіяни — на початку жовтня 2021 року на Міжнародну космічну станцію відправляться російська акторка Юлія Пересільд та режисер Клим Шипенко.

У жовтні цього року на МКС теж планує прибути й голлівудський актор Том Круз, який зніматиме фільм. Але Росія планує обігнати США й відправити акторів у космос першою. Про кінематографічну космічну місію повідомили у «Роскосмосі».

Російський екіпаж планує розпочати експедицію 5 жовтня, а до 1 червня акторка та режисер, а також дублери, розпочнуть спеціальну підготовку для польоту. Їх чекає випробування на центрифугах та політ в умовах невагомості. До виробництва фільму Москва залучила пропагандистський «Перший канал».

У космосі росіяни планують знімати «науково-просвітницьккий» фільм «Виклик». У «Роскосмосі» стверджують, що ця стрічка повинна популяризувати космічну діяльність Росії.

Нагадаємо, один із майбутніх фільмів «Місія нездійсненна» зніматимуть у космосі, а голлівудський актор Том Круз готовий заплатити чималі гроші на реалізацію свого плану і вже веде переговори з представниками NASA про політ у космос для зйомок фільму. В американському управлінні запевнили артиста, що такий план цілком можливо впровадити у життя.