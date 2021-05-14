На Медведчука наділи електронний браслет, фото — Радіо Свобода

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Поліція надягла електронний браслет на депутата Верховної Ради Віктора Медведчука, якого суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Прокурор був присутній при надяганні електронного засобу контролю, — розповіли «Українським Новинам» в Офісі генпрокурора.

Медведчук зобов’язаний постійно носити браслет і не може відлучатися з дому.

Браслет надягли на Медведчука пізно увечері 13 травня в поліції Києва.

11 травня генпрокурор України Ірина Венедиктова повідомила, що лідер ОПЗЖ Медведчук і депутат Тарас Козак підозрюються в державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в Криму. Вдома у Медведчука і в офісі партії «Опозиційна платформа — За життя» пройшли обшуки. Медведчука звинувачують у держзраді, порушенні законів і звичаїв війни.

На суді прокурор заявив, що дії депутата могли призвести до зміни Кремлем зовнішньополітичного курсу України. Сам підозрюваний називає свою справу спробою зупинити опозицію. Козак, за його словами, нібито перебуває на лікуванні в Білорусі.

Медведчуку суд визначив цілодобовий домашній арешт, хоча прокуратура наполягала на арешті або внесенні застави у 300 млн грн.

Джерело: «Українські Новини»