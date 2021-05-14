Туристичний сезон в Греції відкрили. Фото: businessvisit.com.ua

https://racurs.ua/ua/n154603-turystychnyy-sezon-v-greciyi-vidkryto-dlya-ukrayinciv-scho-treba-znaty.html

Ракурс

Туристичний сезон у Греції офіційно відкрили для багатьох країн світу. Туристам із країн Європейського Союзу, а також інших країн, включаючи Україну, дозволено відвідувати Грецію, якщо вони щеплені або можуть показати негативний результат тесту на COVID-19. Про це 14 травня повідомляє сайт Ekathimerini.

Громадянам країн ЄС та, зокрема, України, дозволено відпочивати в Греції, якщо вони вакциновані або можуть показати негативний результат COVID-тесту. Також для в’їзду в Грецію турист за день до мандрівки повинен заповнити так звану PLF-форму.

В аеропортах туристів випадково перевірятимуть, а хворих на коронавірус відправлятимуть у спеціальні карантинні готелі.

При цьому в Греції для всіх продовжує діяти комендантська година — з 00.30 до 5.00, тому залишати апартаменти чи готель в цей час можна лише в крайніх випадках. В громадських місцях потрібно носити маску та дотримуватися соціальної дистанції. За порушення карантину штрафуватимуть від 300 до 5 тис. євро.

По території країни вже відкрили кафе та ресторани, які обслуговуватимуть відвідувачів на літніх терасах. Магазини можуть працювати без попереднього запису, проте залишається обмеження на кількість відвідувачів. Зняли карантинні обмеження і з музеїв.

На пляжах парасольки та шезлонги повинні розташовуватися на відстані не менше чотирьох метрів один від одного і регулярно дезінфікувати. У барах на пляжах заборонено вмикати музику, щоб відвідувачі не підвищували голос, бо це може сприяти поширенню більшої кількості частинок вірусу в повітрі. Заборона на музику також поширюється на ресторани, бари та кафе.

За словами міністра туризму Харіса Теохаріса, в Греції оголосили про багатомільйонну рекламну кампанію, спрямовану на порятунок найважливішого економічного сектора від другого літа, втраченого через пандемію. У 2020 року туризм, який складає приблизно п’яту частину ВВП країни, зазнав найсуворішого падіння. Доходи зменшилися до 4 млрд євро.

Нагадаємо, з 15 травня пасажирам, що летять до Туреччини з України, не потрібно надавати результати ПЛР-тестування на коронавірус. В уряді Туреччини заявили, що послаблення обмеження на в’їзд до країни є наслідком підписання владою декларації про наміри, яку на початку травня уклали Україна та Туреччина.

Джерело: Ekathimerini