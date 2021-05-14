Минус Медведчук — Зеленский прокомментировал дело кума Путина

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Ракурс

Дело Виктора Медведчука прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он назвал подозрение куму Путина только началом политики деолигархизации, благодаря которой Украина может стать конкурентной страной на мировой арене.

В своей колонке для журнала «Фокус» глава государства написал, что «с помощью законных инструментов Медведчук лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности».

Зеленский пообещал, что подобные методы применят и против других олигархов, пока все они «не станут просто крупными бизнесменами».

Минус Медведчук. Будут еще минусы, пока все олигархи не станут просто крупными бизнесменами, — написал Зеленский.

Глава государства заявил, что подобные шаги могли сделать и представители предыдущей власти, но «такого желания у них не было».

Решение суда по поводу меры пресечения Медведчуку Зеленский не комментирует. Президент утверждает, что на примере дела Медведчука можно понять статус олигарха в Украину.

Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет «крыши» в Киеве, то ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет, — написал Зеленский.

Он напомнил, что вскоре общественности презентуют законопроект о деолигархизации, который «должен зафиксировать системный взгляд на проблему».

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Зеленский поручил СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету разработать специальный закон об олигархах. В СНБО насчитали 13 таких граждан.

Источник: «Фокус»