Виталий Кличко, фото: «Чемпионат»

https://racurs.ua/n154606-klichko-zayavil-ob-atake-na-stolichnye-vlasti-video.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, утверждает, что в течение последних дней под видом борьбы с коррупцией происходит «атака на столичные власти», направленная на него лично, а сами дела «шиты белыми нитками».

Так Кличко во время брифинга сегодня, 14 мая, прокомментировал многочисленные обыски, которые происходят в последние дни в ряде столичных структур.

Называют какие-то миллионы, десятки миллионов гривен. Манипулируют информацией, раздается откровенная ложь, — заявил Кличко.

Мэр Киева заверил, что городская власть всегда сотрудничает с правоохранительными органами и помогает в расследовании дел о финансовых нарушениях, а КГГА постоянно осуществляет внутренние финансовые аудиты и передает материалы о выявленных нарушениях правоохранителям.

По словам Кличко, сегодня по этим материалам зарегистрированы 168 уголовных производств или материалы приобщены к начатым ранее уголовным делам.

Из тех, якобы «громких», дел, о которых сегодня говорят, часть касаются подрядчиков. Говорят, что те не уплатили налоги. Подчеркну: городские предприятия налоги уплатили! Вопросы к городу?! — подчеркнул Кличко.

По некоторым делам город передал материалы 2 года назад. Например, по департаменту соцполитики. А некоторые коммунальные предприятия уже дважды предоставляли документы по требованию правоохранителей, а сейчас они пришли искать документы снова! — заявил мэр Киева.

По словам мэра Киева, эти события являются «большой спецоперацией».