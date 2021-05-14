ВСУ тренировались уничтожать десант из «Ураганов». Фото: Генштаб

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Ракурс

Военные учения Вооруженных сил Украины состоялись неподалеку админграницы с оккупированным Крымом.

Подразделения реактивной артиллерии, подчиненные командованию Объединенных сил ВСУ, отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника. Учения расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» прошли в условиях максимально приближенных к боевым. Об этом 14 мая сообщил командующий Объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Генштаб в Facebook.

Отмечается, что в ходе учений системы быстро привели в готовность и оперативно совершив марш, сделали развертывание в районе огневых позиций. Во время тренировки военнослужащие отработали учебные упражнения по уничтожению морских десантов, бронетехники и замаскированных пунктов управления условного противника. Также реактивщики тренировались дистанционно минировать исходные районы вероятного наступления условного противника.

Наев заверил, что эти подразделения круглосуточно находятся в полной боеготовности, а в случае обострения ситуации всегда готовы выдвинуться в заданный район и адекватно отреагировать на военную угрозу.

Напомним, в апреле в Херсонской области на одном из полигонов прошли учения подразделений противовоздушной обороны, которые несут боевую службу на границе с оккупированным Крымом. Учения состоялись на фоне угроз Кремля и скопления российских войск на аннексированном полуострове.