Меган Маркл і принц Гаррі. Фото: Сплетнік

https://racurs.ua/ua/n154609-megan-markl-ne-vynna-prync-garri-zayavyv-scho-davno-hotiv-pity-iz-sim-yi.html

Ракурс

Меган Маркл не винна в тому, що стосунки принца Гаррі з його сім'єю погіршилися. Принц Гаррі зізнався, що хотів залишити королівську сім’ю ще задовго до зустрічі зі своєю дружиною, оскільки на нього погано впливала токсична атмосфера в родині та монарше виховання.

Про це він розповів в американському подкасті Дакса Шепарда про психічне здоров’я, передає Daily Mail.

Принц Гаррі зізнався, що вперше такі думки закралися в його голову ще тоді, коли йому було трохи за 20.

Я зрозумів, що більше не хочу в цьому брати участь. Подивіться, що сталося з моєю мамою! Як я міг думати про спокійне життя з дружиною, коли знав, що це повториться?, — заявив герцог Сассекський.

Він зазначив, що тільки перебуваючи в Лос-Анджелесі зміг відчути себе вільним і розправив плечі, оскільки в США для нього стало можливим займатися звичайними, «простими» справами, на кшталт катання на велосипеді з дитиною.

Принц Гаррі також припустив, що його батько й чоловік принцеси Діани, принц Чарльз, теж постраждав від королівського виховання, отриманого від королеви та принца Філіпа. Тому він захотів поїхати, щоби розірвати «порочне коло», бо не хотів такої ж долі своїм дітям.

Герцог Сассекський додав, що тепер він ходить до психолога, щоби залікувати травми, завдані королівською родиною. Звернутися до фахівця він вирішив за порадою своєї дружини Меган Маркл. Вона зауважила, що принц страждає від спалахів агресії через те, що всі ці роки жив «як тварина в зоопарку», виконуючи обов’язки члена королівської сім’ї.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принц Гаррі шкодує про те, що разом із дружиною Меган Маркл погодився дати скандальне інтерв’ю американській телеведучій Опрі Вінфрі.