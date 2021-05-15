Ляшко отреагировал на возможность занять кресло Степанова

Виктор Ляшко. Фото: Минздрав

https://racurs.ua/n154661-lyashko-otreagiroval-na-vozmojnost-zanyat-kreslo-stepanova.html

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Виктор Ляшко, главный санитарный врач страны, отказался комментировать информацию о своем возможном назначении главой Минздрава.

Он отметил, что проработал заместителем уже трех министров, и каждый раз возникали аналогичные вопросы. Об этом Ляшко заявил во время встречи с журналистами.

Главный санитарный врач считает, что сейчас некорректно с его стороны комментировать информацию о его назначении вместо Максима Степанова.

Смотрите, я в должности заместителя уже при третьем министре. И каждый раз при изменении кто-то кому-то предлагает и обсуждает, поэтому вопрос… Некорректно сейчас с моей стороны комментировать какие-то определенные вещи, — заявил Ляшко.

Напомним, ранее мы сообщали, что министра здравоохранения Максима Степанова 14 мая отправили в отставку. Отставку Степанова неоднократно предсказывали политики из-за провала кампании по вакцинации населения против коронавируса, а также проблемы с борьбой против COVID-19. 2 апреля стало известно, что в парламенте начали собирать подписи за отставку Степанова. А 26 апреля сообщалось, что уже собрано 226 подписей.