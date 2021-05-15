Книга о Путине создала переполох среди миллиардеров РФ в Великобритании

Книга о Путине. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n154660-kniga-o-putine-sozdala-perepoloh-sredi-milliarderov-rf-v-velikobritanii.html

Ракурс

Книга о Путине оказалась в эпицентре скандала в Великобритании. Российские миллиардеры судятся с бывшим корреспондентом московского филиала The Financial Times и писательницей Кэтрин Белтон из-за ее книги «Люди Путина: Как КГБ вернул себе Россию и начал завоевывать Запад».

В книге Белтон рассказывает, как президент РФ Владимир Путин пришел к власти благодаря КГБ и о его многочисленных связях с олигархами. Об этом сообщает The Guardian.

Иск против писательницы подала компания «Роснефть» во главе с Игорем Сечиным — он обвиняет автора книги в клевете. Сама писательница вспоминает в книге такие имена, как Роман Абрамович, Михаил Фридман, и Петр Авен, которые оплачивают «аренду помещений и зарплаты богатых лондонских PR-агентств и юридических фирм».

Все из указанных лиц подали в суд на Белтон за клевету и дискредитационные заявления, а также за нарушение закона о защите персональных данных. Все дела будут рассматриваться в Лондоне с привлечением юристов лондонских фирм Carter-Ruck, CMS, Harbottle & Lewis, Taylor Wessing.

Издатели Белтон, HarperCollins, заявляют, что настроены решительно защищать автора. Книгу «Люди Путина», как и раньше, можно купить и прочитать без цензуры — по крайней мере, пока.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Путин, президент страны-агрессора РФ, номинирован на Нобелевскую премию мира в 2021 году. Предварительное количество кандидатов на «Нобеля», которые сделали выдающийся вклад в сферу укрепления мира, достигает 286 человек.

Источник: The Guardian