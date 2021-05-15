Книга про Путіна зчинила переполох серед мільярдерів РФ у Британії

Книга про Путіна. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n154660-knyga-pro-putina-zchynyla-perepoloh-sered-milyarderiv-rf-u-brytaniyi.html

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Книга про Путіна опинилася в епіцентрі скандалу у Великій Британії. Російські мільярдери судяться з колишньою кореспонденткою московської філії The Financial Times та письменницею Кетрін Белтон через її книгу «Люди Путіна: Як КДБ повернув собі Росію й почав завойовувати Захід».

У книзі Белтон розповідає, як президент РФ Володимир Путін прийшов до влади завдяки КДБ та про його численні зв’язки з олігархами. Про це повідомляє The Guardian.

Позов проти письменниці подала компанія «Роснефть» на чолі з Ігорем Сечиним — він звинувачує авторку книги в наклепі. Сама письменниця згадує в книзі такі прізвища, як Роман Абрамович, Михайло Фрідман, та Петро Авен, які оплачують «оренду приміщень і зарплати багатих лондонських PR-агентств та юридичних фірм».

Усі із зазначених осіб подали в суд на Белтон через наклеп та дискредитаційні заяви, а також через порушення закону про захист персональних даних. Усі справи розглядатимуться в Лондоні із залученням юристів лондонських фірм Carter-Ruck, CMS, Harbottle & Lewis, Taylor Wessing.

Видавці Белтон, HarperCollins, заявляють, що налаштовані рішуче захищати авторку. Книгу «Люди Путіна», як і раніше, можна купити та прочитати без цензури — принаймні, поки що.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Путін, президент країни-агресора РФ, номінований на Нобелівську премію миру у 2021 році. Попередня кількість кандидатів на «Нобеля», котрі зробили видатний внесок у сферу зміцнення миру, сягає 286 осіб.

Джерело: The Guardian