Путін заявив про перетворення України в анти-Росію

https://racurs.ua/ua/n154621-putin-zayavyv-pro-peretvorennya-ukrayiny-v-anty-rosiu.html

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Володимир Путін, президент країни-агресора, поскаржився, що Україна перетворюється в «антипода Росії».

Україна повільно, але вірно перетворюють в якийсь антипод Росії, Антиросію, майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, отримуватимемо новини, які потребуватимуть особливої уваги задля забезпечення безпеки РФ, — заявив Путін 14 травня під час оперативної наради з членами Ради безпеки РФ.

За його словами, в Україні нині відбувається «зачистка» політичного поля і закриття загальнонаціональних ЗМІ. Також президент країни-окупанта згадав і про свого кума Віктора Медведчука, на якого сьогодні вдягнули електронний браслет. На його думку, в Києві тепер усіх, «хто працює з РФ, притягуватимуть до відповідальності».

Нагадаємо, 12 травня Медведчук отримав в Офісі генпрокурора підозру у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Раніше президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Медведчука, його дружини та оточення.

13 травня суд обрав нардепу запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Прокуратура просила арештувати Медведчука до 10 липня з альтернативою внесення застави — у понад 300 млн грн. Загалом політику загрожує до 15 років тюрми.