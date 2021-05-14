Путин заявил о превращении Украины в анти-Россию

https://racurs.ua/n154621-putin-zayavil-o-prevraschenii-ukrainy-v-anti-rossiu.html

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Владимир Путин, президент страны-агрессора, пожаловался, что Украина превращается в «антипода России».

Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антиросию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будет получать новости, требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности РФ, — заявил Путин 14 мая во время оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ.

По его словам, в Украине сейчас происходит «зачистка» политического поля и закрытие общенациональных СМИ. Также президент страны-оккупанта вспомнил о своем куме Викторе Медведчуке, на которого сегодня надели электронный браслет. По его мнению, в Киеве теперь всех, «кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности».

Напомним, 12 мая Медведчук получил в Офисе генпрокурора подозрение в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Ранее президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и окружения.

13 мая суд избрал нардепу мера пресечения — круглосуточный домашний арест. Прокуратура просила арестовать Медведчука до 10 июля с альтернативой внесения залога — более чем 300 млн грн. Всего политику грозит до 15 лет тюрьмы.