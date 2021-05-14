Подорожание автотоплива в Украине спрогнозировал эксперт. Фото: comments.ua

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Ракурс

Подорожание топлива для автомобилей на автозаправочных станциях Украины прогнозируют эксперты.

На цены на АЗС влияет то, что перед Пасхой на оптовом рынке выросли цены на нефтепродукты на 4−6%. Но эти запасы закончились, поэтому на заправки будут поставлять топливо с нефтебаз. Из-за этого топливо будет дорожать, и рост будет где-то в пределах 15−20 коп. на неделю. Суммарный рост оценивается где-то в гривну, или чуть больше. Об этом заявил эксперт энергетического рынка Геннадий Рябцев в комментарии УНН.

Специалист прогнозирует, что подорожание горючего может стать обоснованием дальнейшего роста цен на все что угодно.

Если смотреть себестоимость товаров, то есть, долю топлива, долю транспортных расходов в себестоимости товаров, то в себестоимости товаров пищевой промышленности топливная составляющая — это примерно 3−5%. Поэтому, если цены на топливо вырастут вдвое, то тогда цена пищевых продуктов должна вырасти на 5%, — отметил Рябцев.

По данным «Консалтинговой группы А-95» по состоянию на 13 мая 2021 года, за последнюю неделю средние цены по Украине:

на бензин подорожали на 0,57−0,82 грн.,

на ГП выросли на 0,05 грн.

автомобильный газ незначительно уменьшились на 0,03 грн.

Розничные сети АЗС подняли цены на бензины и дизельное топливо в среднем на 24 коп/л с 11 на 12 мая, так как с 12 мая АЗС должны декларировать правительству повышение цен более чем на 1%.

Напомним, Кабинет министров Украины принял осанку, которой установил предельный уровень торговой надбавки до средней цены дизтоплива (7 грн/литр) и бензина (5 грн/литр). Государственное регулирование цен на бензин будет временным-на время действия карантина.

Источник: УНН