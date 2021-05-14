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Вскоре начнется финальная часть Евро-2020

Официальный гимн Евро-2020 представили в УЕФА (ВИДЕО)

14 мая 2021, 15:33
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УЕФА представила официальный гимн Евро-2020.

Чемпионат континента по футболу должен начаться меньше чем через месяц — пройдет с 11 июня по 11 июля. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Гимн Евро-2020 — трек под названием We Are The People — исполнили нидерландский диджей Мартин Гаррикс и участники известного ирландского группы U2 Боно и Эдж,

We Are The People — это песня, которая рассматривает вызовы, стоящие перед миром, и одновременно имеет целью найти единственный ответ на эти проблемы, — отмечают в УЕФА. — We Are The People надеется отразить позитив, надежду и решимость, необходимые для достижения успеха любой командой, а также предложить ощущение сплоченности, что соответствует теме Евро-2020 — единства.


В УЕФА отмечают, что финальная стадия футбольного турнира впервые пройдет по всему континенту.

Источник: Ракурс


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