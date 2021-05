Невдовзі розпочнеться фінальна частина Євро-2020

Ракурс

УЄФА представила офіційний гімн Євро-2020.

Чемпіонат континенту з футболу має розпочатися менше ніж за місяць — триватиме з 11 червня по 11 липня. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Гімн Євро-2020 — трек під назвою We Are The People — виконали нідерландський ді-джей Мартін Гаррікс та учасники відомого ірландського гурту U2 Боно й Едж,

We Are The People — це пісня, яка розглядає виклики, що стоять перед світом, і одночасно має на меті знайти єдину відповідь на ці проблеми, — зазначають в УЄФА. — We Are The People сподівається відобразити позитив, надію та рішучість, необхідні для досягнення успіху будь-якою командою, а також запропонувати відчуття згуртованості, що відповідає темі ЄВРО-2020 — єдності.



У УЄФА зазначають, що фінальна стадія футбольного турніру вперше пройде по всьому континенту.