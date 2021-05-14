Офіційний гімн Євро-2020 презентували в УЄФА (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n154619-oficiynyy-gimn-ievro-2020-prezentuvaly-v-uiefa-video.htmlРакурс
УЄФА представила офіційний гімн Євро-2020.
Чемпіонат континенту з футболу має розпочатися менше ніж за місяць — триватиме з 11 червня по 11 липня. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Гімн Євро-2020 — трек під назвою We Are The People — виконали нідерландський ді-джей Мартін Гаррікс та учасники відомого ірландського гурту U2 Боно й Едж,
We Are The People — це пісня, яка розглядає виклики, що стоять перед світом, і одночасно має на меті знайти єдину відповідь на ці проблеми, — зазначають в УЄФА. — We Are The People сподівається відобразити позитив, надію та рішучість, необхідні для досягнення успіху будь-якою командою, а також запропонувати відчуття згуртованості, що відповідає темі ЄВРО-2020 — єдності.
У УЄФА зазначають, що фінальна стадія футбольного турніру вперше пройде по всьому континенту.