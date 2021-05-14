Подорожчання автопального в Україні спрогнозував експерт. Фото: comments.ua

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Подорожчання пального для автомобілів на автозаправних станціях України прогнозують експерти.

На ціни на АЗС впливає те, що перед Великоднем на оптовому ринку зросли ціни на нафтопродукти на 4−6%. Але ці запаси закінчилися, тому на заправки поставлятимуть паливо з нафтобаз. Через це пальне дорожачатиме, і зростання буде десь в межах 15−20 коп. на тиждень. Сумарне зростання оцінюється десь в гривню, або трохи більше. Про це заявив експерт енергетичного ринку Геннадій Рябцев в коментарі УНН.

Фахівець прогнозує, що подорожчання пального може стати обґрунтуванням подальшого зростання цін на все що завгодно.

Якщо дивитися собівартість товарів, тобто, частку палива, частку транспортних витрат у собівартості товарів, то у собівартості товарів харчової промисловості паливна складова — це приблизно 3−5%. Тому, якщо ціни на паливо зростуть вдвічі, то тоді ціна харчових продуктів має зрости на 5%, — зазначив Рябцев.

За даними «Консалтингової групи А-95» станом на 13 травня 2021 року, за останній тиждень середні ціни по Україні:

на бензин подорожчали на 0,57−0,82 грн.,

на ДП зросли на 0,05 грн.

автомобільний газ незначно зменшилися на 0,03 грн.

Роздрібні мережі АЗС підняли ціни на бензини і дизельне пальне у середньому на 24 коп/л з 11 на 12 травня, тому що з 12 травня АЗС повинні декларувати уряду підвищення цін на понад 1%.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив поставу, якою встановив граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр). Державне регулювання цін на бензин буде тимчасовим — на час дії карантину.

Джерело: УНН