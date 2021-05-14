Ціна на бензин в Україні. Фото: Istock

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Ціна на бензин в Україні зафіксується на одному рівні після постійних коливань. Кабінет міністрів України ухвалив поставу, якою встановив граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

Держрегулювання цін на бензин буде тимчасовим — на час дії карантину. Про це повідомляє enkorr.





Згідно з розрахунками, середня ціна дизпалива на травень з урахуванням граничної націнки має становити 27,89 грн/л, бензину — 30,22 грн/л. Розрахунки здійснюватиме НАК «Нафтогаз України», який буде спрямовувати їх до Мінекономіки не пізніше третього числа кожного місяця, а відомство публікуватиме середні ціни одного літра дизпалива й бензину до п’ятого числа кожного місяця.

За даними Держстату, у квітні в порівнянні з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 16,4% до 27,7 грн за літр, бензин А-95 на 15,1% до 28,7 грн, дизельне паливо — на 16,8% до 28,1 грн. При цьому газ для автомобілів подорожчав на 24,9% до 15,9 грн за літр.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціни на бензин в Україні продовжують критично зростати після нетривалого зниження вартості палива. Востаннє українські АЗС оператори вдавалися до перегляду цін на початку квітня. Тоді найбільші мережі знизили вартість палива в межах 50 коп./л.

Джерело: enkorr